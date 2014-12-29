Возле "Газпром Арены" в очередной раз задержали дрифтеров

Инспекторы специализированных батальонов ДПС за несколько часов работы выявили пятерых водителей.

В минувшие выходные сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти провели рейд, который был направлен на пресечение скоростных заездов. Проверка состоялся на территории "Газпром Арены".

Инспекторы специализированных батальонов ДПС за несколько часов работы выявили пятерых водителей. Помимо опьянения, в их действиях обнаружили признаки состава преступления по ч. 1 ст. 326 УК РФ.

Обращаем внимание, что город оборудован большим количеством камер наружного видеонаблюдения, и установить нарушителей не составляет трудностей. Пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти

Ранее на Piter.TV: задержан водитель Cadillac, который выехал на "встречку" на Рашетова.

Видео: пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти