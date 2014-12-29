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Возле "Газпром Арены" в очередной раз задержали дрифтеров

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Инспекторы специализированных батальонов ДПС за несколько часов работы выявили пятерых водителей.

В минувшие выходные сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти провели рейд, который был направлен на пресечение скоростных заездов. Проверка состоялся на территории "Газпром Арены". 

Инспекторы специализированных батальонов ДПС за несколько часов работы выявили пятерых водителей. Помимо опьянения, в их действиях обнаружили признаки состава преступления по ч. 1 ст. 326 УК РФ. 

Обращаем внимание, что город оборудован большим количеством камер наружного видеонаблюдения, и установить нарушителей не составляет трудностей. 

Пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти 

Ранее на Piter.TV: задержан водитель Cadillac, который выехал на "встречку" на Рашетова. 

Видео: пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти 

Теги: газпром арена, дрифт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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