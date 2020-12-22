Видео: дрифтеры устроили ночной заезд у Александринского театра

Мнение пользователей разделилось. Некоторые не заметили дрифта в действиях водителей.

Два водителя устроили ночной заезд вокруг Александринского театра 2 апреля. Скрежет тормозов заснял на видео очевидец.

Дрифтеры решили потренировать резкие повороты на проезжей части, однако иных опасных маневров не выполняли. Чтобы отточить технику они совершили несколько кругов вокруг театра. Под колеса машинам никто не попал.

Очевидец пожаловался на то, что гонщики не дают спать.

Ранее на ночных дрифтеров пожаловались жители Васильевского острова. Они катались под окнами жилых домов на протяжении нескольких дней.

Фото: vk.com/spb_today / Егор Крылов, Piter.TV