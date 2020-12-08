Жители Васильевского острова пожаловались на ночных дрифтеров

Они катаются под окнами регулярно, утверждает петербурженка.

Жительница Васильевского острова пожаловалась на дрифтеров, которые решила оттачивать свое мастерство вождения под окнами домов по ночам. Одного из таких водителей женщина засняла на видео и поделилась им группе "Живем на Васильевском | Васильевский остров" в "ВКонтакте".

Женщина упоминает трамвайно-троллейбусное кольцо. Речь идет о кольце на пересечении Морской набережной и Наличной улицы. По ее словам, нарушители тишины появляются каждые 2-3 дня, причем после 24 часов.

В последний раз громких водителей разогнал местный житель. Он дождался, пока все четыре машины уехали, однако так получается не всегда.

Никогда не знаешь, сколько дрифт будет продолжаться. Могут 2 минуты кататься, а могут 15-20. Наши мужчины тут пытались скооперироваться и выходить, но попадали на те ситуации, когда автохамов и след уже простыл. написала автор видео по имени Катерина в социальной сети.

Петербурженка также обратила внимание на то, что с жалобами на нарушения тишины полиция говорит обращаться в Смольный. Таким образом, решение проблемы затягивается.

Ранее пьяный таксист врезался в припаркованные авто в Приморском районе.

Видео: vk.com/vasilyevskiyostrov