Палеонтологи нашли пень возрастом 385 млн лет в Лужском районе

Эксперты предполагают, что данная окаменелость может представлять одну из первых форм древесных растений на Земле.

В Лужском районе палеонтологи обнаружили уникальный пень, возраст которого оценивается в 385 миллионов лет. Новостью поделился популяризатор науки и создатель проекта "Палеогород" Антон Барашенков в своём Telegram-канале. На это обратил внимание spb.aif.ru.

Находка, по словам исследователя, имеет колоссальное значение для научного сообщества. Эксперты предполагают, что данная окаменелость может представлять одну из первых форм древесных растений на Земле.

Антон Барашенков назвал найденный экземпляр "находкой века", охарактеризовав его как прародителя всех ныне существующих пней. Раскопки заняли целую неделю напряжённой работы, и ученым приходилось ежедневно преодолевать расстояние от Петербурга до Луги после завершения основного трудового дня.

Ранее мы сообщили о том, что археологи откопали баню в Приютино, где когда-то парился баснописец Крылов.

Фото: Telegram / Антон Барашенков | russianfossils