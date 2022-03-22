Комблаг Петербурга направит партию древесины в зону СВО
Сегодня, 9:46
Комблаг Петербурга направит партию древесины в зону СВО

Эта поставка станет шестой, место назначения – 65-й отдельный полк БПЛА группировки "Север".

Комитет по благоустройству Петербурга направит в зону СВО большую партию древесины для нужд армии. Первая часть запланирована к погрузке на начало мая, рассказали в ведомстве 30 апреля. 

Эта поставка станет шестой. Место назначения – 65-й отдельный полк БПЛА группировки "Север". В настоящее время ГКУ "Курортный лесопарк" в своем цехе обработки в Песочном заготавливает порядка 200 кубометров древесины, которая получена в результате санитарных рубок. 

Ранее на Piter.TV: из Петербурга в Дагестан 16 апреля отправили гуманитарный конвой от Дома национальностей. Сбор помощи был организован по поручению губернатора Александра Беглова. В Адмиралтейском районе собрали 10 коробок с продуктами, детской одеждой и памперсами. 

