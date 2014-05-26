Дрессировщик медведей прокомментировал трагедию в Парголово

Ренат Касеев считает, что смерть дрессировщицы Алены Масляновой от лап её же медведя – трагическое стечение обстоятельств.

Артист цирка Ренат Касеев считает, что смерть дрессировщицы Алены Масляновой от лап её же медведя – трагическое стечение обстоятельств. Он рассказал "Петербургскому дневнику", что неоднократно работал с Максимом и Аленой Масляновыми, правда, тогда они выступали с лошадьми и собаками, а не медведями.

Правила работы с животными написаны кровью, и их нельзя нарушать, Масляновы это понимали и были очень хорошими дрессировщиками. То, что случилось, – это просто трагическое стечение обстоятельств. Ренат Касеев, дрессировщик

Напомним, Главное следственное управление СК РФ по Петербургу начало проверку по факту гибели дрессировщицы Алёны Масляновой. Трагедия произошла в садовом товариществе "Гипроникель", где дрессировщица на законных основаниях содержала двух медведей. Вчера вечером один из медведей смог выбраться из вольера и напал на хозяйку, от полученных травм женщина скончалась на месте. Прибывшие представители правоохранительных органов застрелили этого медведя, а второго – усыпили в целях безопасности.

Фото: Александр Глуз / "Петербургский дневник"