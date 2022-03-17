На Байконурской улице подрались водитель авто и курьер

С заявлением в полицию 1 августа обратился управлявший машиной.

На пересечении Байконурской улицы и проспекта Королева в Приморском районе Петербурга 29 июля между водителем иномарки и курьером произошел конфликт, который перерос драку. Об этом пишет 78.ru.

Известно, что курьер на мопеде заехал за ограничительную линию у пешеходного перехода, после чего решил сдать назад и из-за невнимательности въехал в бампер автомобиля Toyota Verso.

С заявлением в полицию 1 августа обратился управлявший машиной. По словам мужчины, курьер сломал ему нос.

К правоохранителям с заявлением на водителя Toyota также пришел курьер. Петербуржец еще на месте происшествия определил, что конфликт завершился.

Мы пожали друг другу руки. Вот он сказал, что больше так не будет. Я тоже это сказал. Решили разойтись мирно, но ошибка была, что мы не подписали никаких бумаг. А потом я узнал, что он все-таки пошел снял побои и написал на меня заявление, якобы я его на проезжей части избил. Курьер

Ранее на Piter.TV: полицейские задержали пятерых иностранцев, устроивших драку в Каменногорске.

Фото: Piter.TV