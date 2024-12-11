Драка в школе на Идрицкой улице закончилась для двух мальчиков госпитализацией

Один из них помещен в реанимацию, второй выписан.

После драки в школе в Московском районе Петербурга двух мальчиков доставили в больницу. Один из них помещен в реанимацию, второй выписан.

По данным АН "Оперативное прикрытие", в учебном учреждении на Идрицкой улице на девятилетнего ученика напали неизвестные, они избили его по голове, животу и пояснице. Пострадавший был госпитализирован в больницу имени Филатова ночью 5 марта.

Вечером накануне туда же поступил ровесник мальчика с сотрясением мозга. По словам школьника, он подрался с одноклассником и получил удар в голову. Ребенка отпустили домой после оказания помощи.

Ранее на Piter.TV: восьмиклассник жестко избил ученика колпинской школы во время перемены.

Фото: Piter.TV