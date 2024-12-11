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Драка в школе на Идрицкой улице закончилась для двух мальчиков госпитализацией
Сегодня, 12:50
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Драка в школе на Идрицкой улице закончилась для двух мальчиков госпитализацией

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Один из них помещен в реанимацию, второй выписан.

После драки в школе в Московском районе Петербурга двух мальчиков доставили в больницу. Один из них помещен в реанимацию, второй выписан. 

По данным АН "Оперативное прикрытие", в учебном учреждении на Идрицкой улице на девятилетнего ученика напали неизвестные, они избили его по голове, животу и пояснице. Пострадавший был госпитализирован в больницу имени Филатова ночью 5 марта. 

Вечером накануне туда же поступил ровесник мальчика с сотрясением мозга. По словам школьника, он подрался с одноклассником и получил удар в голову. Ребенка отпустили домой после оказания помощи.

Ранее на Piter.TV: восьмиклассник жестко избил ученика колпинской школы во время перемены. 

Фото: Piter.TV 

Теги: драка, идрицкая улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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