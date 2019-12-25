У ресторана в Кингисеппе мужчина отправил ударом оппонента в споре в реанимацию

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Полицейские задержали жителя Кингисеппа, который отправил ударом оппонента в споре в реанимацию. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Утром 8 декабря правоохранителям из больницы поступила информация о том, что от дома 19 по улице Воровского с травмами головы госпитализировали 32-летнего местного жителя. Его в тяжелом состоянии поместили в реанимацию.

Предварительно, на крыльце ресторана у пострадавшего возник конфликт с неизвестным, последний ударил его по голове. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В тот же день около дома 32 по улице Воровского по подозрению в совершении этого преступления задержали 21-летнего жителя Кингисеппа.

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Фото: Piter.TV