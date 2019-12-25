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Росгвардейцы задержали молодого человека, устроившего драку возле бара на Дачном проспекте
Сегодня, 14:49
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Росгвардейцы задержали молодого человека, устроившего драку возле бара на Дачном проспекте

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В 8-й отдел полиции доставили 21-летнего правонарушителя, а пострадавшего госпитализировали в Городскую больницу №26.

В Кировском районе росгвардейцы задержали посетителей бара, нарушавших общественный порядок. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Персонал заведения на Дачном проспекте ночью 11 июля воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. Между нетрезвыми гостями завязался конфликт, переросший в драку. 

В 8-й отдел полиции доставили 21-летнего правонарушителя, а пострадавшего госпитализировали в Городскую больницу №26. Позже также была задержана еще одна 29-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения. 

Ранее на Piter.TV: вооруженный конфликт во Всеволожске обернулся уголовным делом. 

Фото: пресс-служба Росгвардии 

Теги: кировский район, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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