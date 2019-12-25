Росгвардейцы задержали молодого человека, устроившего драку возле бара на Дачном проспекте

В 8-й отдел полиции доставили 21-летнего правонарушителя, а пострадавшего госпитализировали в Городскую больницу №26.

В Кировском районе росгвардейцы задержали посетителей бара, нарушавших общественный порядок. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Персонал заведения на Дачном проспекте ночью 11 июля воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. Между нетрезвыми гостями завязался конфликт, переросший в драку.

В 8-й отдел полиции доставили 21-летнего правонарушителя, а пострадавшего госпитализировали в Городскую больницу №26. Позже также была задержана еще одна 29-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения.

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Фото: пресс-служба Росгвардии