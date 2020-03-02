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После драки в кафе на Ударников в полиции оказались девять мигрантов
Сегодня, 16:55
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

После драки в кафе на Ударников в полиции оказались девять мигрантов

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Составлены административные протоколы.

Полицейские 10 декабря задержали толпу мигрантов после драки в кафе на проспекте Ударников в Красногвардейском районе Петербурга. Об этом стало известно Piter.tv.

Ночью 10 декабря в экстренные службы поступила информация о массовой драке во время празднования дня рождения в кафе. Никто не пострадал, но в отделение доставили девять мигрантов.

Составлены протоколы по ст. 18.8 (Нарушение режима пребывания в РФ) и ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Петербурге был арестован первый участник массовой драки у "Лахта Центра".

Фото: Piter.tv

Теги: драка, проспект ударников
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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