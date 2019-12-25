  1. Главная
Один из зачинщиков драки в автобусе задержан в Петербурге
Сегодня, 9:32
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Полиция задержала одного из дебоширов, которые устроили драку в автобусе. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). 

По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, в середине сентября к правоохранителям обратился водитель маршрута №301 с заявлением о том, на Пулковском шоссе в салоне группа молодых людей приставала к пассажирам и устроила драку. Сам заявитель полез разнимать потасовку и получил ссадины. 

Вечером 30 октября на улице Ленсовета по подозрению поймали 18-летнего местного жителя. Остальные участники хулиганской выходки разыскиваются. 

Ранее на Piter.TV: задержан девятиклассник, распыливший "перцовку" в водителя трамвая на Просвещения. 

Фото: Piter.TV 

