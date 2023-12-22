В шашлычной на Замшиной улице мужчина ударил мигранта тесаком

Участников конфликта доставили в полицейский участок.

В Петербурге полицейские задержали мужчину, который устроил драку в шашлычной. Инцидент произошел 2 января на Замшиной улице, 56. Там злоумышленник ударил работника кафе тесаком. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Сотрудник заведения вступил в словесную перепалку с малознакомым мужчиной. Однако горожанин не стал церемониться с неприятелем, и, выхватив у него тесак, он ударил работника кафе по голове.

На место случившегося прибыли стражи порядка. Участников конфликта доставили в полицейский участок. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv