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В шашлычной на Замшиной улице мужчина ударил мигранта тесаком
Сегодня, 15:31
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В шашлычной на Замшиной улице мужчина ударил мигранта тесаком

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Участников конфликта доставили в полицейский участок.

В Петербурге полицейские задержали мужчину, который устроил драку в шашлычной. Инцидент произошел 2 января на Замшиной улице, 56. Там злоумышленник ударил работника кафе тесаком. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Сотрудник заведения вступил в словесную перепалку с малознакомым мужчиной. Однако горожанин не стал церемониться с неприятелем, и, выхватив у него тесак, он ударил работника кафе по голове.

На место случившегося прибыли стражи порядка. Участников конфликта доставили в полицейский участок. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: петербуржец упал на маленькую дочь и придавил ее.

Фото: Piter.tv

Теги: драка, замшина улица, ударил тесаком
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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