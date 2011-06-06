В Петергофе разборки подростков в интернете закончились дракой

Зачинщиком драки стал отец одного из мальчиков.

Разборки подростков из Петергофа в интернете закончились дракой на Чебышевской улице. Об этом 10 сентября пишет 78.ru.

Один из участников "стрелки" пришел с приятелем, а второй – со своим отцом. Зачинщиком драки стал мужчина: он повалил оппонента сына и его товарища, после чего начал их избивать. Попытались всех разнять прохожие, однако этого сделать не получилось.

Пострадавшего мальчика доставили в больницу, у него диагностировали множественные ушибы и ссадины, сотрясение мозга. Аналогичные травмы получил и его друг.

Мать потерпевшего обратилась в полицию. Обстоятельства случившегося выясняются.

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Фото: Piter.TV