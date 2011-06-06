  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петергофе разборки подростков в интернете закончились дракой
Сегодня, 15:38
145
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Петергофе разборки подростков в интернете закончились дракой

0 0

Зачинщиком драки стал отец одного из мальчиков.

Разборки подростков из Петергофа в интернете закончились дракой на Чебышевской улице. Об этом 10 сентября пишет 78.ru

Один из участников "стрелки" пришел с приятелем, а второй – со своим отцом. Зачинщиком драки стал мужчина: он повалил оппонента сына и его товарища, после чего начал их избивать. Попытались всех разнять прохожие, однако этого сделать не получилось. 

Пострадавшего мальчика доставили в больницу, у него диагностировали множественные ушибы и ссадины, сотрясение мозга. Аналогичные травмы получил и его друг. 

Мать потерпевшего обратилась в полицию. Обстоятельства случившегося выясняются. 

Ранее на Piter.TV: пешеход укусил водителя за ногу на проспекте Испытателей. 

Фото: Piter.TV

Теги: драка подростков, петергоф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии