Конфликт в коммунальной квартире на проспекте Энтузиастов завершился реанимацией

В порыве ярости петербурженка вонзила в грудь оппонента нож.

В Красногвардейском районе Петербурга между нетрезвыми соседями по коммунальной квартире произошел конфликт, завершившийся реанимацией. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Ссора случилась в ночь на 7 октября на проспекте Энтузиастов. Двое соседей, мужчина и женщина, решили вместе выпить, и между ними завязался спор, переросший в драку. В порыве ярости петербурженка вонзила в грудь оппонента нож.

В результате 46-летнего соседа госпитализировали в тяжелом состоянии, в настоящее время он находится в реанимации. Женщина была задержана в тот же день, возбуждено уголовное дело.

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Фото: Piter.TV