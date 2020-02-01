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Конфликт в коммунальной квартире на проспекте Энтузиастов завершился реанимацией
Сегодня, 9:32
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Конфликт в коммунальной квартире на проспекте Энтузиастов завершился реанимацией

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В порыве ярости петербурженка вонзила в грудь оппонента нож.

В Красногвардейском районе Петербурга между нетрезвыми соседями по коммунальной квартире произошел конфликт, завершившийся реанимацией. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Ссора случилась в ночь на 7 октября на проспекте Энтузиастов. Двое соседей, мужчина и женщина, решили вместе выпить, и между ними завязался спор, переросший в драку. В порыве ярости петербурженка вонзила в грудь оппонента нож. 

В результате 46-летнего соседа госпитализировали в тяжелом состоянии, в настоящее время он находится в реанимации. Женщина была задержана в тот же день, возбуждено уголовное дело. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Муринской дороге нетрезвый подросток спасался от знакомых через окно. 

Фото: Piter.TV

Теги: конфликт, проспект энтузиастов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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