Петербуржец получил серьезные травмы после избиения около Таврического сада

Злоумышленник задержан.

Росгвардейцы задержали мужчину, который избил прохожего около Таврического сада. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Рано утром 25 сентября правоохранителям поступила информация о том, что на Таврической улице происходит драка. К месту происшествия прибыли сотрудники отдела вневедомственной охраны по Центральному району города и задержали 36-летнего петербуржца, нанесшего телесные повреждения 38-летнему мужчине в ходе словесного конфликта. Задержанного отвезли в 76-й отдел полиции.

Пострадавшему понадобилась медицинская помощь. У него диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и перелом нижней стенки глазницы. По данному факту проводится проверка.

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Фото: Piter.TV