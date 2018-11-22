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У кафе с шавермой на Южном шоссе подрались мигранты
Сегодня, 13:38
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У кафе с шавермой на Южном шоссе подрались мигранты

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Стражи порядка остановили потасовку около общепита и доставили в буйных иностранцев в отдел полиции.

В субботу, 23 октября, в Купчино подрались уроженцы Кыргызстана. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах. 

Инцидент произошел в 9 часов утра на Южном шоссе у дома № 45. Мужчины начали потасовку около ларька с шавермой. Разнимать шумных драчунов прибыли силовики. Молодых людей доставили в участок. 

Подробности инцидента уточняются. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что египтянина подозревают в изнасиловании петербурженки на Ждановской улице.

Фото: Piter.tv

Теги: драка, купчино, мигранты, южное шоссе
Категории: Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Новости СПб,

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