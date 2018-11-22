У кафе с шавермой на Южном шоссе подрались мигранты

Стражи порядка остановили потасовку около общепита и доставили в буйных иностранцев в отдел полиции.

В субботу, 23 октября, в Купчино подрались уроженцы Кыргызстана. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в 9 часов утра на Южном шоссе у дома № 45. Мужчины начали потасовку около ларька с шавермой. Разнимать шумных драчунов прибыли силовики. Молодых людей доставили в участок.

Подробности инцидента уточняются. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что египтянина подозревают в изнасиловании петербурженки на Ждановской улице.

Фото: Piter.tv