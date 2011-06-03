Египтянина подозревают в изнасиловании петербурженки на Ждановской улице

В пятницу на девушку напал мужчина восточной внешности. Он затащил жертву в парадную и трогал ее за интимные места.

Правоохранители задержали гражданина Египта по подозрению в изнасиловании 33-летней жительницы Северной столицы. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

В пятницу, 22 октября, на девушку напал неизвестный у дома № 33 по Ждановской улице. Обидчик затащил жертву в подъезд, повалил на пол и закрыл рот рукой, после чего начал щупать ее тело.

Сотрудники полиции задержали 33-летнего египтянина, который прибыл в Россию с деловой целью еще 19 января. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе, возбуждено уголовное дело.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Ленобласти задержали мужчину по подозрению в изнасиловании девочки в 2017 году.

Фото: Piter.tv