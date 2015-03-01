На Ждановской улице извращенец затащил жительницу Петербурга в парадную и начал щупать

Мужчина восточной внешности повалил девушку на пол и закрыл ей рукой рот.

В пятницу, 22 октября, в Петроградском районе Петербурга молодой человек напал на 33-летнюю девушку. Злоумышленник пытался изнасиловать свою жертву. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительный органах.

Инцидент произошел в парадной одного из домов на Ждановской улице. По словам потерпевшей, неизвестный накинулся на нее, затащил в подъезд и повалил на пол. После чего извращенец начал трогать девушку за интимные места. Спустя несколько минут насильник вскочил и убежал прочь.

На данный момент стражи порядка проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Ленобласти задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании и убийстве 10-летней в 2008 году.

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