В Ленобласти задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании и убийстве 10-летней в 2008 году

Мужчина пригласил девочку к себе в гости, где изнасиловал, а потом задушил.

В Ленобласти задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании и убийстве 10-летней девочки в 2008 году. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

О пропаже десятилетней девочки Е. стало известно 3 июля 2008 года, 7 июля был найден ее труп в состоянии сильных гнилостных изменений в парке "Романовка" города Кингисеппа. По данному факту были возбуждены уголовные дела об изнасиловании и убийстве.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий 20 октября 2021 года на участке Ропшинского шоссе Ломоносовского района Ленобласти был задержан 57-летний подозреваемый. Он изобличен в том, что 27 июня 2008 года у парка "Романовка" он встретил Е., пригласил к себе домой. Там он её изнасиловал, а потом задушил. Ночью с 27 на 28 июня вынес труп в парк.

Ранее был задержан подозреваемый в изнасилованиях двух женщин в Кудрово в 2019 году.

Фото: Piter.tv