  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:50
38
kraratau27 Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Драка между пассажирами троллейбуса в Петербурге попала на видео

0 0

Инцидент произошёл из-за гражданина, который отказался надевать средство индивидуальной защиты в транспорте. 

В Петербурге в историческом районе Весёлый посёлок произошла драка между пассажирами троллейбуса из-за маски. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах в пятницу, 21 мая. Отмечается, что инцидент произошёл из-за гражданина, который отказался надевать средство индивидуальной защиты в транспорте. 

В распоряжении редакции Piter.tv оказалась запись с камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как троллейбус подъезжает на остановку, где начинается драка. Из транспорта "вываливаются" два пассажира, между которыми завязалась потасовка. Мужчин пытались разнять очевидцы происходящего, однако попытка превратились в крупную драку между несколькими гражданами. Вскоре петербуржцам удалось успокоиться и зайти обратно в транспорт. Однако через пару минут из него снова "вываливаются" дерущиеся петербуржцы, которые начинают выяснять отношения на остановке. 

Всё же пассажирам троллейбуса удалось прийти к компромиссу и зайти обратно в транспорт. Отмечается, что всё это время водитель транспорта не покидал остановку. Информация о пострадавших не поступала. 

Ранее Piter.tv писал, что драка автомобилистки и активиста "СтопХама" в Петербурге попала на видео.

Видео: Piter.tv 

Теги: автобус, веселый поселок, драка, остановка
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Ефимов Евгений
Сегодня 17:10

CEKC Знакомства. Обнаженные красотки ищут сеKcа и любви, не упусти свой шанс ----- https://lnkt.eu/trah

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии