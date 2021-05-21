Драка между пассажирами троллейбуса в Петербурге попала на видео

Инцидент произошёл из-за гражданина, который отказался надевать средство индивидуальной защиты в транспорте.

В Петербурге в историческом районе Весёлый посёлок произошла драка между пассажирами троллейбуса из-за маски. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах в пятницу, 21 мая. Отмечается, что инцидент произошёл из-за гражданина, который отказался надевать средство индивидуальной защиты в транспорте.

В распоряжении редакции Piter.tv оказалась запись с камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как троллейбус подъезжает на остановку, где начинается драка. Из транспорта "вываливаются" два пассажира, между которыми завязалась потасовка. Мужчин пытались разнять очевидцы происходящего, однако попытка превратились в крупную драку между несколькими гражданами. Вскоре петербуржцам удалось успокоиться и зайти обратно в транспорт. Однако через пару минут из него снова "вываливаются" дерущиеся петербуржцы, которые начинают выяснять отношения на остановке.

Всё же пассажирам троллейбуса удалось прийти к компромиссу и зайти обратно в транспорт. Отмечается, что всё это время водитель транспорта не покидал остановку. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Piter.tv писал, что драка автомобилистки и активиста "СтопХама" в Петербурге попала на видео.

Видео: Piter.tv