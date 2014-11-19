Тувинец избил петербуржца на Балканской улице из-за включенных фар

Пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Полицейскими Фрунзенского района задержан тувинец, избивший своего обидчика в ходе ссоры на Балканской улице. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 30 июля около 03:40 поступило сообщение о том, что у дома 20 по улице Малой Балканской лежит мужчина без сознания. Прибывшие полицейские на месте нашли 49-летнего пострадавшего с различными травмами, который в тяжелом состоянии был госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В шесть утра 31 июля у дома 20 по улице Малая Балканская опергруппой угрозыска по подозрению в совершении указанного преступления задержан 26-летний житель республики Тыва, который на фоне внезапно возникшего конфликта из-за включенных фар на автомобиле избил мужчину.

Тем временем жителя Васильевского острова будут судить в Петербурге за угрозу убийством матери.

Фото: Piter.tv