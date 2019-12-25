Названы самые драйверские автомобили на российском рынке

В список попали Lada Granta Sport, Omoda S5 GT, Geely Tugella, Evolute i-Jet и MG Cyberster.

Редакция журнала 110km.ru изучила актуальные предложения официальных дилеров и выбрала пять интересных автомобилей для любителей активной езды в России. В список попали Lada Granta Sport, Omoda S5 GT, Geely Tugella, Evolute i-Jet и MG Cyberster.

В условиях ограниченного бюджета хорошим вариантом станет Lada Granta Sport. Продажи седанов и лифтбеков, доработанных подразделением Lada Sport, стартовали осенью 2023 года.

Продажи седана Omoda S5 GT стартовали в сентябре 2023 года. Он отличается от "обычного" Omoda S5 ярким дизайном, чуть более мощным мотором и гораздо лучшей динамикой.

Продажи Geely Tugella стартовали под занавес 2020 года, а через пару лет покупателям предложили рестайлинговый вариант, который получил более агрессивный дизайн и унаследовал лучшие черты предшественника. По драйверским характеристиками Tugella выглядит приятным исключением из общего ряда китайский паркетников.

Продажи мощного Evolute i-Jet стартовали в России в марте 2024 года. Автомобиль собирают на липецком заводе "Моторинвест". По сути, это китайский Dongfeng Seres SF5 образца 2019 года. Ключевая особенность модели – впечатляющая динамика.

Весной 2024 года в Россию привезли яркий электрический родстер MG Cyberster. Разработкой спорткара занималась команда студии SAIC Advanced Design Centre в Лондоне. Автомобиль унаследовал черты легендарных спортивных моделей британской марки MG, имеющей почти 100-летнюю историю.

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Фото: Lada