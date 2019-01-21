В Петербурге 4 сентября будет прохладно, пройдут дожди

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил о том, что 4 сентября через территорию региона пройдет атмосферный фронт.
По этой причине местами утром и в первой половине дня ожидаются дожди, в области возможна гроза.
Так как облаков будет завтра много, то максимального прогрева уже не получится, поэтому температура воздуха днем в Петербурге ожидается до +20 гр. Это сегодня солнца много, и прогрев воздуха в городе до +22 гр. можно ожидать.
Александр Колесов, синоптик
Однако, как рассказывал специалист ранее, после волны дождей наступит тепло.
Фото: Piter.TV
