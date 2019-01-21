  1. Главная
В Петербурге 4 сентября будет прохладно, пройдут дожди
Сегодня, 11:59
В Петербурге 4 сентября будет прохладно, пройдут дожди

Через территорию региона пройдет атмосферный фронт.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил о том, что 4 сентября через территорию региона пройдет атмосферный фронт. 

По этой причине местами утром и в первой половине дня ожидаются дожди, в области возможна гроза. 

Так как облаков будет завтра много, то максимального прогрева уже не получится, поэтому температура воздуха днем в Петербурге ожидается до +20 гр. Это сегодня солнца много, и прогрев воздуха в городе до +22 гр. можно ожидать. 

Александр Колесов, синоптик 

Однако, как рассказывал специалист ранее, после волны дождей наступит тепло. 

Фото: Piter.TV 

