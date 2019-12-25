В Петербурге ожидаются дождливые дни

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что погоду в ближайшие дни будет формировать новый циклон.
Ожидается тепло: температура воздуха в дневное время составит от +20 до +25 градусов до понедельника, по ночам столбик термометра покажет +13…+15 градусов.
А вот то, что облачности и кратковременных дождей много все предстоящие дни, это расстраивает. Для Петербурга с этими кратковременными дождями уж как повезет: сегодня ночью на севере города практически не было дождя, а на юго-востоке налило до 10 мм осадков.
Александр Колесов, синоптик
Ранее мы рассказывали о том, что специалист оценил погоду в Петербурге во второй половине июля. Месяц оказался солнечнее обычного.
Фото: Piter.TV
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