В Петербурге ожидаются дождливые дни

Температура воздуха в дневное время составит от +20 до +25 градусов до понедельника.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что погоду в ближайшие дни будет формировать новый циклон.

Ожидается тепло: температура воздуха в дневное время составит от +20 до +25 градусов до понедельника, по ночам столбик термометра покажет +13…+15 градусов.

А вот то, что облачности и кратковременных дождей много все предстоящие дни, это расстраивает. Для Петербурга с этими кратковременными дождями уж как повезет: сегодня ночью на севере города практически не было дождя, а на юго-востоке налило до 10 мм осадков. Александр Колесов, синоптик

Ранее мы рассказывали о том, что специалист оценил погоду в Петербурге во второй половине июля. Месяц оказался солнечнее обычного.

Фото: Piter.TV