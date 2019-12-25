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В Петербурге ожидаются дождливые дни
Сегодня, 11:09
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В Петербурге ожидаются дождливые дни

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Температура воздуха в дневное время составит от +20 до +25 градусов до понедельника.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что погоду в ближайшие дни будет формировать новый циклон.  

Ожидается тепло: температура воздуха в дневное время составит от +20 до +25 градусов до понедельника, по ночам столбик термометра покажет +13…+15 градусов. 

А вот то, что облачности и кратковременных дождей много все предстоящие дни, это расстраивает. Для Петербурга с этими кратковременными дождями уж как повезет: сегодня ночью на севере города практически не было дождя, а на юго-востоке налило до 10 мм осадков. 

Александр Колесов, синоптик 

Ранее мы рассказывали о том, что специалист оценил погоду в Петербурге во второй половине июля. Месяц оказался солнечнее обычного. 

Фото: Piter.TV 

Теги: июль, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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