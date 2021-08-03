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После дождей в акваториях Петербурга могут появиться радужные разводы

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Грязь с улиц смывается в воду.

На водных объектах в Петербурге могут появиться радужные разводы после дождя. Об этом сообщила пресс-служба Росприроднадзора по Северо-Западу.

Это связано с тем, что загрязняющие вещества с улиц будут попадать в воду. 

Это обстоятельство обусловлено отсутствием очистки ливневой канализации в Северной столице. Таким образом, при одномоментном выпадении большого количества осадков, на реках и каналах могут появляться радужные разводы и тонкая пленка нефтепродуктов.

говорится в сообщении Росприроднадзора. 

Кроме того, может размываться неукрепленная береговая линия. Из-за этого в акваториях могут быть заметны мутно-коричневые разводы. Если вы стали свидетелем загрязнения, обратитесь в дежурную службу по номеру +7 (921) 987-58- 99.

По состоянию на семь часов утра, в городе выпало 49 мм осадков. Как рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус, это почти 2/3 от месячной нормы.

Видео: Росприроднадзор по СЗФО

Теги: грязь, дождь, радужные разводы
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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