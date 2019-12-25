В Кронштадте в кустах нашли тело девятиклассника

Рядом нашли обрывок веревки и шарф.

Накануне утром в Кронштадте в кустах было найдено тело девятиклассника. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 9 декабря в 06:55 поступило сообщение, что в кустах у дома 34 по Кронштадтскому шоссе лежит тело. По прибытию на место происшествия, предположительно после падения с высоты, обнаружен труп 15-летнего девятиклассника. Тело направили в морг.

Изъято: мобильный телефон (заблокирован), шарф, обрывок веревки. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства).

Несколько дней назад в Сестрорецке на пороге квартиры нашли труп пенсионера.

Фото: Piter.tv