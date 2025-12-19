Ленобласть заняла 16 место в рейтинге регионов по доступности бензина

Жители региона могут приобрести на одну среднюю заработную плату около 1300 литров бензина марки АИ-92.

Экспертами РИА Новости составлен рейтинг российских регионов по уровню доступности бензина по состоянию на конец 2025 года. Согласно данному исследованию, Ленинградская область занимает 16 позицию: жители региона могут приобрести на одну среднюю заработную плату около 1300 литров бензина марки АИ-92.

Год ознаменовался очередным этапом топливного кризиса: осенью и зимой стоимость горючего повышалась на 1-2% каждый месяц. Хотя правительство предпринимало меры для стабилизации ситуации, итоговая динамика цен на топливо по итогам года удвоила темпы инфляции.

В декабре 2025 года цена на АИ-92 варьировалась по стране от 57,4 до 80,1 рубля за литр. Чтобы оценить доступность бензина, эксперты РИА Новости подсчитали количество литров топлива, доступное жителям разных субъектов федерации исходя из их средней месячной оплаты труда.

Первое место занял московский регион, где среднестатистический работник способен позволить себе покупку 2 528 литров бензина в течение месяца. Вторую и третью строки заняли Чукотский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ соответственно. Последними оказались регионы Северного Кавказа — Ингушетия, Дагестан и Чеченская Республика, где на зарплату можно приобрести лишь немногим более 600 литров бензина.

В Ленинградской области ситуация выглядит следующим образом: на среднерегиональную зарплату доступно приобретение 1 304 литров бензина АИ-92. Средняя стоимость литра топлива в декабре прошлого года составила 61,47 рубля. За весь 2025 год стоимость бензина в регионе поднялась на 11,5%.

Фото: Piter.TV