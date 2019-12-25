Петербург занял девятое место по доступности бензина в России

На чистую среднюю заработную плату в Петербурге можно купить 1654 литра бензина АИ-92 в месяц.

Северная столица занял девятое место в списке российских регионов-лидеров по доступности бензина. Данный рейтинг составило РИА Новости.

На чистую среднюю заработную плату в Петербурге можно купить 1654 литра бензина АИ-92 в месяц. Стоимость литра бензина с начала года выросла на 3,5%. Ленинградская область заняла в списке 23 строчку (1214 литров).

Больше всего топлива на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Ямало-Ненецкого автономного округа (2700), Москвы (2441) и Чукотского автономного округа (2341). Меньше всего бензина на свой заработок могут приобрести жители Дагестана (697), Чечни (683) и Ингушетии (633).

Самый дешёвый бензин продаётся в республике Коми (48,06 рубля за литр), а самый дорогой – в Магаданской области (65,77 рубля за литр).

При этом, цены на бензин в России являются одними из самых низких в Европе. В среднем – 51, 69 рубля за литр. Однако по доступности бензина Россия занимает средние позиции.

В июне стоимость бензина Аи-92 на СПбМТСБ поднялась до двухмесячного максимума. Цена на бензин марки Аи-92 увеличилась на 1,48%, достигнув отметки 50 357 рублей за тонну.

Фото: Piter.tv (создано с помощью Midjourney)