Стоимость бензина Аи-92 на СПбМТСБ поднялась до двухмесячного максимума

Цена на бензин марки Аи-92 увеличилась на 1,48%, достигнув отметки 50 357 рублей за тонну.

Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в среду достигла максимального значения с апреля, согласно данным торгов.

Цена на бензин марки Аи-92 увеличилась на 1,48%, достигнув отметки 50 357 рублей за тонну. Бензин марки Аи-95 подорожал на 0,84%, до 57 463 рублей за тонну. В то же время летний дизель подорожал на 0,61%, до 60 908 рублей за тонну. Самый резкий рост показал СУГ — до 16 697 рублей (+11,66%).

Однако цены на другие виды топлива продемонстрировали снижение. Мазут по итогам торгов в среду подешевел на 2,37%, опустившись до 28 573 рублей, а цена топлива для реактивных двигателей упала на 2,88%, до 76 567 рублей.

В конце мая правительство РФ временно приостановило запрет на продажу бензина за рубеж. Это решение было принято из-за насыщения внутреннего рынка топлива, опасений затоваривания НПЗ и необходимости освободить порты от бензина, предназначенного на экспорт. Ограничения сняты на период до 30 июня.

Ранее мы сообщили о том, что СПбМТСБ планирует начать торги мясом, сахаром и маслом.

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