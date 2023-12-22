СПбМТСБ планирует начать торги мясом, сахаром и маслом

Эта задача предусмотрена в стратегии развития биржи, которая была разработана на период в пять лет.

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПБМТСБ) планирует расширить перечень товаров, доступных для торговли. Эта задача предусмотрена в стратегии развития биржи, которая была разработана на период в пять лет. Окончательное одобрение стратегии должно состояться до конца мая, как сообщил президент биржи Игорь Артемьев в интервью РБК.

Руководитель сообщил о планах развивать различные рынки: уголь, металлы, минеральные удобрения, строительные материалы, сельскохозяйственную продукцию. Кроме того, биржа планирует привлечь к сотрудничеству спотовые площадки, прежде всего из стран ЕАЭС. В первой половине текущего года запланирован запуск информационного терминала, на котором будут представлены биржевые данные, экспертные прогнозы, информация для бюджетного и налогового планирования.

В феврале СПБМТСБ решила наказать 14 торговых компаний за использование роботов на торгах нефтепродуктами. Биржа признала такую практику нечестной.

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