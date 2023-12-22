Страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января 2024 года были проиндексированы на 7,5%.

Петербуржцы считают достойной пенсию в размере 49000 рублей в месяц. К такому выводу после опроса пришли специалисты сервиса SuperJob.

Страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января 2024 года были проиндексированы на 7,5%. Средняя пенсия на территории России в 2024 году составит чуть больше 23,2 тысячи рублей в месяц. Соответствующее заявление сделал российский министр по финансам Антон Силуанов, выступая на парламентских слушаниях в Совете Федерации, посвященных проекту бюджета кабинета министров на следующую трехлетку. Достойной же пенсией, по мнению опрошенных россиян, является сумма почти в 2,5 раза больше – 47600 рублей в месяц.

По мнению петербуржцев, достойной пенсией является сумма в размере 49000 рублей. Самые большие пенсионные притязания – у москвичей и петербуржцев: 51500 и 49000 рублей в месяц соответственно. На третьем месте — Тюмень (48900 рублей). В топ-5 городов с самыми высокими запросами к размеру пенсии вошли Владивосток (48600 рублей), Челябинск и Хабаровск (по 48300 рублей).

Фото: pxhere