Движение по Смоленскому мосту в Петербурге откроют досрочно

Запуск рабочего движения по строящемуся в Петербурге Большому Смоленскому мосту запланирован досрочно. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов в своем традиционном новогоднем обращении.

В настоящий момент завершён монтаж всех элементов конструкции моста, включая разводной участок, рассказал Беглов, комментируя достижения уходящего года в транспортном строительстве.

Большой Смоленский мост протяженностью около 500 м оборудуют шестью полосами для автомобилей, велосипедной дорожкой и пешеходными зонами. Помимо прочего, на нём предусмотрена отдельная линия трамвая. Строительство моста входит в состав крупной кольцевой дороги в восточной зоне города.

Первоначально завершение проекта планировалось на 2029 год, однако, согласно заявлению губернатора, возможно завершить работы годом раньше первоначального плана. Ранее Беглов уточнял, что разводные секции моста смогут пропускать суда уже начиная с 2026 года.

Фото: пресс-служба КРТИ Петербурга