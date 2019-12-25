Досрочных муниципальных выборов в Петербурге не будет

Сенатор Андрей Кутепов опроверг информацию о досрочных выборах.

В Петербурге не будет внеочередных муниципальных выборов. Об этом на заседании в ЗакСе сказал сенатор Андрей Кутепов, отвечая на вопрос депутата Марины Шишкиной. Выступление Кутепова в Мариинском дворце началось в 10:30 24 ноября.

Вопрос возник в связи с реформой государственной власти и возможном укрупнении муниципалитетов. При этом, по словам спикера ЗакСа Александра Бельского, на данный момент никаких конкретных планов нет. Если реформа все же потребуется, к ней будут подходить комплексно: создадут рабочую группу с представителями совета муниципальных образований, органами исполнительной и законодательной власти.

Напомним, муниципальные выборы в Петербурге прошли в 2019 году. В следующий раз по плану они состоятся в 2023 году.

Фото: Piter.TV