Петербург пережил первую настоящую зимнюю неделю

Как рассказали в Комитете по благоустройству, чтобы обеспечить безопасность, дорожные службы активно использовали соляные растворы и техническую соль для обработки дорог и тротуаров.

Прошедшая неделя в Санкт-Петербурге ознаменовалась настоящей зимой: устойчивые минусовые температуры установились по всему городу. Хотя снега выпало немного, улицы начали подмерзать, увеличивая риск образования льда.

Как рассказали в Комитете по благоустройству, чтобы обеспечить безопасность, дорожные службы активно использовали соляные растворы и техническую соль для обработки дорог и тротуаров. За неделю израсходовали около 1,5 тыс. кубометров растворов и почти 6 тыс. тонн соли. На отдельных участках применяли пескосоляную смесь в объеме 4 тыс. тонн.

Садово-парковые службы обработали дорожки песком и приступили к утеплению деревьев и цветников: стволы оборачиваются мешковиной, а кроны укрываются чехлами. Это защитит растения от перепадов температур и загрязнений.

Для уборки города задействованы более 600 единиц техники и 1100 специалистов. Комитет по благоустройству напоминает, что вопросы по уборке можно уточнить по телефону горячей линии: 314-60-13.

Фото: Комитет по благоустройству