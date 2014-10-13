Дорожники Петербурга отмыли около 30 тыс. остановочных павильонов за неделю

Из города на полигон было вывезено более 1 тыс. кубометров мусора и почти полторы тысячи тонн смета. Сейчас продолжается работа по помывке магистралей.

В Петербурге на прошлой неделе завершился Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), перед которым город был украшен почти тремя миллионами цветов, из которых до 400 тыс. использовались в вертикальном озеленении. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству.

СПП "Центральное" завершило оформление Сенной площади, где сейчас можно увидеть сурфинии, пеларгонии, бегонии, бакопа, ипомея, пеннисетум и вербейник монетчатый в 46 больших и малых кашпо, 5 вазонах, 22 конструкциях в форме морской звезды. Кроме того, в Московском и Пушкинском районах перед ПМЭФ цветы были высажены в 222 вазона, почти 300 подвесных композиций на опорах наружного освещения и более 1200 ящиков на силовых ограждениях вдоль магистралей.

За прошедшую неделю дорожники помыли около 30 тыс. остановочных павильонов. Из города на полигон было вывезено более 1 тыс. кубометров мусора и почти полторы тысячи тонн смета. Сейчас продолжается работа по помывке магистралей. Ежедневно специалисты расходуют около 8-10 тыс. кубометров воды.

Сегодня, 10 июня, городские магистрали приводят в порядок около 600 единиц техники и 850 дворников.

Ранее мы сообщили о том, что новую награду для финансовых работников намерены учредить в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга