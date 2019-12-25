После конфликта двое мужчин начали преследовать водителя Volkswagen во Всеволожске

Также злоумышленники стали угрожать.

Росгвардейцы задержали и передали полицейским участников дорожного конфликта во Всеволожске. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 26 ноября к зданию отдела вневедомственной охраны подъехал автомобиль Volkswagen Transporter 45-летнего водителя, который обратился за помощью. По словам мужчины, на перекрестке проспекта Грибоедова и Пушкинской улицы у него произошла перепалка с управлявшим машиной Renault Megane. Последний начал преследовать заявителя и угрожал ему, а спустя некоторое время к злоумышленнику присоединилась иномарка Kia.

На Октябрьском проспекте росгвардейцы поймали двоих уроженцев одной из стран Закавказья в возрасте 32 и 27 лет. Их передали наряду ППСП, позже всех участников конфликта доставили в 128-й отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге двое мигрантов подрались на кондитерском производстве.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти