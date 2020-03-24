В Петербурге двое мигрантов подрались на кондитерском производстве

Словесный конфликт быстро перерос в драку.

На кондитерской фабрике в районе Софийской площади произошла драка между двумя мигрантами, которая закончилась нанесением тяжких телесных повреждений. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, конфликт между 20-летним гражданином Таджикистана (получившим российское гражданство в мае 2024 года) и 28-летним гражданином Узбекистана перерос в драку.

В ходе драки младший участник конфликта воткнул своему оппоненту ключ в глаз. Пострадавший получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ранение глаза. Его госпитализировали в Мариинскую больницу.

Нападавший был задержан и доставлен в 12-й отдел полиции. В отношении него составлен административный протокол за побои, а также возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В настоящее время он находится под стражей в ожидании решения суда о мере пресечения.

Ранее Piter.TV сообщал, что на пересечении Камышовой и Туристской улиц в Приморском районе Санкт-Петербурга из-под земли неожиданно вырвалась серо-коричневая булькающая масса.

Фото: Piter.TV