Полиция задержала участника дорожного конфликта со стрельбой на улице Доблести

Вечером 2 февраля в полицию Красносельского района поступило заявление о конфликте на дороге возле дома №17, корпуса 1, расположенного на улице Доблести. Сообщалось, что участник ДТП, управлявший автомобилем марки "УАЗ", произвел серию выстрелов в небо. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

На место незамедлительно прибыли правоохранительные органы, которым удалось задержать подозреваемого — мужчину 22-х лет. Выяснилось, что в процессе спора молодой человек покинул салон собственного транспортного средства и совершил несколько холостых выстрелов из сигнального оружия прямо рядом с другим участником происшествия — 42-летним водителем.

Использованное оружие изъято. В отношении задержанного составлен административный протокол за мелкое хулиганство по статье 20.1 КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.TV