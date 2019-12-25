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На Светлановском автомобилист открыл стрельбу после перепалки с другим водителем
Сегодня, 15:43
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himif

На Светлановском автомобилист открыл стрельбу после перепалки с другим водителем

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Автомобили мужчин попали в небольшое ДТП во дворе.

Во втором часу ночи в субботу, 5 декабря, у дома №70 по Светлановскому проспекту прогремели выстрелы. Как рассказали в пресс-службе УВО, этому предшествовал конфликт двух автомобилистов.

Как выяснилось, во дворе этого дома попали в ДТП "Фольксваген" и "Шкода", водители вышли из автомобилей и начали словесную перепалку. В ходе конфликта владелец первой иномарки выхватил травматический пистолет и несколько раз выстрелил в сторону своего оппонента. 53-летнего агрессивного мужчину задержали бойцы Росгвардии и передали полицейским.

По факту случившегося ведется проверка, пистолет изъяли и направили на экспертизу. Пострадал ли во время стрельбы второй автомобилист, не уточняется.

Ранее на Ульяны Громовой грабители выстрелили в продавца из газового пистолета и украли продукты.

Фото: пресс-служба УВО

Теги: дорожный конфликт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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