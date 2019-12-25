На Ульяны Громовой грабители выстрелили в продавца из газового пистолета и украли продукты

Одного из разбойников уже поймали.

Днем 1 декабря в Центральном районе Петербурга поймали одного из разбойников, ограбивших продуктовый магазин на улице Ульяны Громовой. Подробности рассказали в пресс-службе УВО.

Как выяснилось, в магазин заявились двое неизвестных и попытались похитить продукты, однако злоумышленников бросился останавливать администратор заведения. Один из грабителей выстрелил в сотрудника магазина из газового пистолета, после чего разбойники скрылись с похищенными товарами. Отмечается, что администратору потребовалась помощь медиков.

По горячим следам бойцы Росгвардии задержали на 4-й Советской улице мужчину, схожего по приметам с одним из грабителей. Из карманов куртки задержанного изъяли тот самый газовый пистолет и украденные продукты, злоумышленника передали полиции.

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Фото: пресс-служба УВО