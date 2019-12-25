В ходе дорожного конфликта на трассе "Кола" водитель Range Rover открыл стрельбу

Пострадавший госпитализирован с травмами.

Полиция устанавливает обстоятельства дорожного конфликта на трассе "Кола". Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 18 декабря к правоохранителям Волховского района обратился 51-летний водитель Volkswagen, заявивший, что у деревни Кисельня в его сторону из травматического пистолета выстрелил мужчина за рулем Range Rover. На месте поймали 40-летнего стрелка, он был доставлен в отдел для разбирательства.

Между водителями произошла ссора, после чего управлявший внедорожником обстрелял своего обидчика и скрылся. Пострадавший госпитализирован с травмами.

Фото: Piter.TV