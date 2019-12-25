В настоящее время ведутся работы по нанесению дорожной разметки с применением термопластика и холодного пластика.

В рамках муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог" (подпрограммы "Безопасность дорожного движения") в Выборге проводятся дорожные работы, повышающие безопасность пешеходов, а также движения личного и общественного транспорта. Мероприятия проходят в соответствии с муниципальным контрактом. Срок окончания – декабрь 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В настоящее время ведутся работы по нанесению дорожной разметки с применением термопластика и холодного пластика. Гарантийный срок – 1 год. Новая разметка уже появилась на пешеходных переходах по улице Крепостной, бульвару Кутузова.

Также рамках данного контракта запланировано восстановление элементов искусственных неровностей и ограждений, установка дорожных знаков. На эти цели из муниципального бюджета выделено более 16 млн рублей.

В середине июля председатель комитета дорожного хозяйства провел выездное совещание на Рубежной улице.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО