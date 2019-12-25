На место инцидента прибыли сотрудники полиции, которые зафиксировали произошедшее.

В Петроградском районе дорожные рабочие разбили стекло водителю, не заметившему знак "кирпич". Об этом в воскресенье, 25 апреля, рассказала дочь водителя Евгения изданию "Мегаполис".

Инцидент произошёл у дома №5 по Чкаловскому проспекту. Мужчина с внуком выехал на Чкаловский проспект с Пионерской улицы. Однако он не заметил временный знак "Движение запрещено". По словам дочери, сначала рабочие сделали мужчине замечание в грубой форме, а затем один из них разбил пассажирское стекло кулаком.

На место инцидента прибыли сотрудники полиции, которые зафиксировали произошедшее. На данный момент выясняются детали происшествия.

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Фото: pxhere.com