С 28 марта движение ограничат в четырех районах Петербурга

Ограничения вводятся в Красногвардейском, Приморском, Петроградском и во Фрунзенском районах.

Дорожные ограничения вводятся в четырех районах Петербурга с 28 марта, рассказали в Государственной административно-технической инспекции.

В Красногвардейском районе в связи с производством работ по строительству инженерных сетей до 29 марта затруднится проезд по Заневскому проспекту от Малоохтинской набережной до улицы Стахановцев, включая перекресток с улицей Стахановцев.

В Петроградском районе по этой же причине по 18 июня перекроют движение по Песочной набережной от Барочной улицы до улицы Даля, ограничат – по Песочной набережной от Левашовского проспекта до Барочной улицы, с закрытием проезда по Песочной набережной в направлении от Левашовского проспекта к Барочной улице. Кроме того, до 4 октября ограничения введут на участке от улицы Даля до улицы Грота.

В Приморском районе по 15 апреля закрывается проезд по Школьной улице от улицы Оскаленко до дома 16А по Школьной улице.

А во Фрунзенском районе движение перекроют до 10 апреля по Купчинской улице от Малой Балканской улицы до улицы Олеко Дундича.

Фото: пресс-служба ГАТИ