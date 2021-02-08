  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
С 28 марта движение ограничат в четырех районах Петербурга
Сегодня, 10:59
200
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

0 0

Ограничения вводятся в Красногвардейском, Приморском, Петроградском и во Фрунзенском районах.

Дорожные ограничения вводятся в четырех районах Петербурга с 28 марта, рассказали в Государственной административно-технической инспекции. 

В Красногвардейском районе в связи с производством работ по строительству инженерных сетей до 29 марта затруднится проезд по Заневскому проспекту от Малоохтинской набережной до улицы Стахановцев, включая перекресток с улицей Стахановцев. 

В Петроградском районе по этой же причине по 18 июня перекроют движение по Песочной набережной от Барочной улицы до улицы Даля, ограничат – по Песочной набережной от Левашовского проспекта до Барочной улицы, с закрытием проезда по Песочной набережной в направлении от Левашовского проспекта к Барочной улице. Кроме того, до 4 октября ограничения введут на участке от улицы Даля до улицы Грота. 

В Приморском районе по 15 апреля закрывается проезд по Школьной улице от улицы Оскаленко до дома 16А по Школьной улице. 

А во Фрунзенском районе движение перекроют до 10 апреля по Купчинской улице от Малой Балканской улицы до улицы Олеко Дундича. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге соревнования по легкой атлетике ограничат движение 29 марта. 

Фото: пресс-служба ГАТИ 

Теги: гати, дорожные ограничения
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии