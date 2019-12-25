Дорожные ограничения вводятся в Красносельском и Курортном районах с 18 сентября

Планируются работы по строительству инженерных сетей и ремонт асфальта.

В двух районах Петербурга с 18 сентября вводятся дорожные ограничения, рассказали в Государственной административно-технической инспекции.

В Красносельском районе до 27 сентября в связи с производством работ по строительству инженерных сетей перекроют проезд по Дачной улице в створе Заречной улицы (территория Горелово).

В Курортном районе по 19 сентября (08:00) из-за дорожного ремонта закроют движение возле дома 1А по Широкой улице в Зеленогорске, с 19 сентября (08:00) до 20 сентября (08:00) – по Широкой улице от улицы Мира до Связной улицы, включая перекресток с Северной улицей. А 22 сентября, в 08:00-23:00, ограничивается проезд на этом же участке по Широкой улице.

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга