С 17 апреля движение ограничат в Красногвардейском, Петроградском и Пушкинском районах

Пройдут работы по реконструкции водопровода, ремонту дороги и инженерных сетей.

В трех районах Петербурга с 17 апреля ограничат и закроют движение. Об этом рассказали в Государственной административно-технической инспекции города.

В Красногвардейском районе до 29 апреля в связи с реконструкцией водопровода затруднится проезд по Объездной дороге от Заневского проспекта до Бокситогорской улицы.

В Петроградском районе по 14 мая будут ремонтировать дорожное покрытие, из-за чего ограничивается движение по улице Красного Курсанта от Гдовской улицы до Большого проспекта П. С., включая перекрестки.

А в Пушкине до 21 апреля планируют работы по ремонту инженерных сетей, поэтому проезд перекроют по 6-й Советской улице от Кабельной улицы до Колпинского шоссе.

ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее на Piter.TV: ограничения движения авто введут на Прогонной улице с 16 апреля.

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга