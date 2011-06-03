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Ограничения движения авто введут на Прогонной улице с 16 апреля
Сегодня, 19:45
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Ограничения движения авто введут на Прогонной улице с 16 апреля

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Ограждения у Рабфаковской улицы будут стоять до 30-го апреля.

С 13-го по 30-е апреля на Прогонной улице будут введены ограничения для движения автомобилей. Временные ограждения установят в связи с проведением дорожных работ по ремонту трамвайных путей, – сообщают в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Участок дороги перекроют вблизи Рабфаковской улицы. В качестве объезда в комитете предлагают следующий маршрут: Запорожская улица – улица Грибакиных – улица Бабушкина – 1-й Рабфаковский переулок – Рабфаковская улица.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на информационные щиты. Все ограничения движения транспорта, связанные с производством строительных и ремонтных работ, доступны на карте на сайте ГАТИ.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга

Ранее мы сообщали, что в Красногвардейском районе с 13 апреля по 22 мая введут ограничения движения. Дорожные работы ограничат значительную часть дороги. В качестве объездного пути дорожники предлагают маршрут: проспект Энтузиастов – Индустриальный проспект – проспект Наставников – улица Коммуны.

Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга

Теги: ограничения движения, прогонная улица, рабфаковская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Автомобильные новости, Картина дня,

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