Ограничения движения авто введут на Прогонной улице с 16 апреля

Ограждения у Рабфаковской улицы будут стоять до 30-го апреля.

С 13-го по 30-е апреля на Прогонной улице будут введены ограничения для движения автомобилей. Временные ограждения установят в связи с проведением дорожных работ по ремонту трамвайных путей, – сообщают в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Участок дороги перекроют вблизи Рабфаковской улицы. В качестве объезда в комитете предлагают следующий маршрут: Запорожская улица – улица Грибакиных – улица Бабушкина – 1-й Рабфаковский переулок – Рабфаковская улица.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на информационные щиты. Все ограничения движения транспорта, связанные с производством строительных и ремонтных работ, доступны на карте на сайте ГАТИ. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга

Ранее мы сообщали, что в Красногвардейском районе с 13 апреля по 22 мая введут ограничения движения. Дорожные работы ограничат значительную часть дороги. В качестве объездного пути дорожники предлагают маршрут: проспект Энтузиастов – Индустриальный проспект – проспект Наставников – улица Коммуны.

Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга