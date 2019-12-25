С 27 марта дорожные ограничения вводятся в Адмиралтейском и Колпинском районах

Пройдут работы по размещению временных ограждений и пешеходной галереи, а также строительству водопроводных сетей.

В двух районах Петербурга вводятся дорожные ограничения с 27 марта. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции города.

В Адмиралтейском районе до 13 октября 2026 года в связи с производством работ по размещению временных ограждений и пешеходной галереи затруднится проезд по Малому Казачьему переулку от набережной реки Фонтанки до Большого Казачьего переулка.

В Колпинском районе из-за работ по строительству водопроводных сетей по 23 апреля ограничат движение по Плановой улице в Металлострое от Петрозаводского шоссе до Станционной улицы, с закрытием проезда по Плановой улице в направлении от Петрозаводского шоссе к Станционной улице. Кроме того, перекроют движение по улицам Чкалова, Комсомола, Пролеткульта, Третьей Пятилетки, Максима Горького, Полевой улице у пересечения с Плановой улицей.

ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что с 24 марта работы ограничат съезды на юге ЗСД в ночное время.

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга