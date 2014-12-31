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С 24 марта работы ограничат съезды на юге ЗСД в ночное время
Сегодня, 21:05
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С 24 марта работы ограничат съезды на юге ЗСД в ночное время

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Движение ограничат на съезде с Благодатной улицы на магистраль.

На южном участке Западного скоростного диаметра вводятся ограничения движения в связи с проведением работ по модернизации магистрали, – сообщают в пресс-службе ЗСД.

В связи с работами по переоснащению автоматизированной системы и технических средств организации дорожного движения будет закрыто движение на съезде с ул. Благодатная на ЗСД в северном направлении.

ЗСД

Ограничения введут с 23 часов до 6 утра 24, 25, 27 и 28 марта. Также с 23 часов 29 марта по 6 часов 30 марта будет закрыт съезд с Благодатной улицы на ЗСД в южном направлении.

Ранее мы сообщали, что на Южном шоссе построят магазин с бытовыми услугами.

Фото: Яндекс Карты

Теги: зсд, ограничение движения
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Общество, Автомобильные новости,

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